Şöhretler derbisi Türk Ocağı’nın

BRT Spor'un haberine göre, Ülkemizin en büyük derbisi olan ve dün Türk Ocağı’nın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın öncesinde efsane futbolcular sahaya çıktı. A takım mücadelesi öncesinde her iki takımın da efsanevi isimleri sahada kıyasıya mücadele ettiler. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı, Mustafa Kasapoğlu ve Sunal’ın golleri ile 2-0 kazandı. Maç sonrasında her iki takım oyuncuları tribünlere gelen futbol severleri selamlarken, büyük alkış topladılar.