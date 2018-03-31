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Şöhretler derbisi Türk Ocağı’nın

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı Limasol arasında oynanan ‘’Şöhretler Derbisi’’nde gülen taraf Maunacılar oldu.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:40
Şöhretler derbisi Türk Ocağı’nın

BRT Spor'un haberine göre,  Ülkemizin en büyük derbisi olan ve dün Türk Ocağı’nın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın öncesinde efsane futbolcular sahaya çıktı. A takım mücadelesi öncesinde her iki takımın da efsanevi isimleri sahada kıyasıya mücadele ettiler. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı, Mustafa Kasapoğlu ve Sunal’ın golleri ile 2-0 kazandı. Maç sonrasında her iki takım oyuncuları tribünlere gelen futbol severleri selamlarken, büyük alkış topladılar.

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