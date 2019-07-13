Sokakta potalar sallanacak

Dikmen Belediyesi tarafından 11 Meşale Festivali çerçevesinde organize edilen ve 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sokak Basketbolu Turnuvası bugün başlıyor.

Dikmen Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10.’su gerçekleştirilecek olan 11 Meşale Festivali çerçevesinde organize edilen Sokak Basketbolu Turnuvası bugün başlıyor. Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek olan Sokak Basketbolu Turnuvası 13-14 Temmuz tarihleri arasında yer alıyor. Arılar, Minikler, U14, U16, U18, Büyükler ve Masterler olmak üzere toplam 7 kategoride düzenlenecek olan turnuva için şu ana kadar 35 takım kayıt yaptırmış durumda.