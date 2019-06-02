Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...

Soldado Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten İspanyol futbolcu Roberto Soldado, sarı-lacivertli yönetime, taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

02 Haziran 2019 Pazar 16:17
Soldado Fenerbahçe'ye veda etti
banner44

Soldado, kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaştığı veda mesajında, "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış, bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye'nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Gidiyorum ama bir elveda değil. kesinlikle döneceğim" diyen Soldado, "Bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolu destekleyecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım. İçinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar da olan." görüşlerini kullandı.

banner41
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra yöneticilere ve teknik heyete teşekkür eden İspanyol futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu kulübün işleyişinin tam da olması gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşıladınız. En iyisini yapabilmem için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum. Gözümüzde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye'ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum. Mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. İki mükemmel yıl süren bir yolculuk oldu. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe'nin geleceğinin çok parlak olacağından hiç şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa sürede dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe."

banner22
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRoberto SoldadoSözleşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Keşke münasebetlerimiz daha üst seviyede olsa
Tatar: Keşke münasebetlerimiz daha üst seviyede olsa
Liverpool-Chelsea finali İstanbul'da
Liverpool-Chelsea finali İstanbul'da
Avrupa’nın en büyüğü Liverpool
Avrupa’nın en büyüğü Liverpool

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim