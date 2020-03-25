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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüs bulgusu

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:46
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüs bulgusu

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte corona virüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından oyuncularını bugün tesislerde test için topladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKoronavirüs
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