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Son dakikada tarihi geri dönüş!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

03 Ekim 2021 Pazar 21:39
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Son dakikada tarihi geri dönüş!
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar 5. dakikasında öne geçtiği maçın 25. dakikasında 2-1 geriye düştü. İkinci yarı da Mohamed'in golüyle skora dengeyi getiren Galatasaray, maçın 90+11. dakikasında Morutan'la 3-2'yi bularak uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

Süper Lig'in 8. haftası uzun yıllar unutulmayacak bir maça sahne oldu. Galatasaray, deplasmanda Rize'yi 90+11. dakikada Morutan'ın ayağından bulduğu golle 3-2 yendi.

MORUTAN, GALATASARAY'A HAYAT VERDİ

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikada Mohamed'le öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Çaykur Rizespor, 17 ve 25. dakikada Pohjanpalo'nun ayağından bulduğu gollerle maçı çevirerek öne geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Mohamed hem kendisinin hem takımının 2. golünü atarak skora yeniden dengeyi getirdi. 86. dakikada Berkan Kutlu penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görürken Rize'de Boldrin bu penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olan maçta Morutan, 90+11. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÇaykur Rizespor
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