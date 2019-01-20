Son şampiyon Federer’den erken veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkeklerde son şampiyonu İsviçreli Roger, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas’a 3-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü akşam seansında dünya 3 numarası Federer, 4. tur mücadelesinde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşılaştı. Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer’i 6-7, 7-6, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup eden 20 yaşındaki Tsitsipas, adını çeyrek finale yazdırdı.