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Son şampiyon Federer’den erken veda

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Federer, 4. turda karşılaştığı 14 numaralı seribaşı 20 yaşındaki Tsitsipas'a 3-1 yenilerek şampiyon unvanı ile geldiği Avustralya Açık'a veda etti.

20 Ocak 2019 Pazar 16:15
Son şampiyon Federer’den erken veda

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın tek erkeklerde son şampiyonu İsviçreli Roger Federer, 4. turda Yunan Stefanos Tsitsipas’a 3-1 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci günü akşam seansında dünya 3 numarası Federer, 4. tur mücadelesinde 14 numaralı seribaşı Tsitsipas ile karşılaştı. Üç saat 45 dakika süren karşılaşmada Federer’i 6-7, 7-6, 7-5 ve 7-6’lık setlerle 3-1 mağlup eden 20 yaşındaki Tsitsipas, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Federer
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