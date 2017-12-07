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Son yılların en kötü Yenicami’si

Süper Lig’de geçen sezonun şampiyonu Yenicami son 7 sezondaki 11.haftadaki performansları değerlendirdiğimizde en kötü sezonunu yaşıyor.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:45
Son yılların en kötü Yenicami’si
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Havadis Spor'dan Hüseyin Köprülü'nün haberine göre, Süper Lig’de 11.hafta itibarı ile 18 puan toplayan geçen sezonunun şampiyonu Yenicami, son yılların en kötü başlangıcını yapmış durumda.

Her ne kadar zirve ile çok bir puan farkı olmasa da Yenicami son 7 sezonun değerlendirmesinde en kötü sezonunu yaşıyor.

11 hafta sonunda 5.sırada yer alan ve bu anlamda geçmiş sezonları arayan siyah-beyazlılar bu gidişi tersine çevirmeyi hedefliyor.

11.haftalarda zirvede oluyordu

Yenicami takımı son 7 sezonundaki 11.hafta performanslarında genelde zirvede yer aldı.

Siyah-beyazlılar 7 sezonun 5’inde hep lider durumda oldu. 2015-2016 sezonunda ise 11 maçta 18 puan ile 4.sırada kendine yer bulan siyah-beyazlılar, 2017-2018 sezonunda aynı puanı alsa da averajla 5.sırada kaldı ve bu alanda en kötü sezonunu yaşadı.

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