Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçları

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlar ile başladı.Ligin açılış maçında Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Futbolseverler Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçları araştırmaya başladı.Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı 1. Lig'de birbirinden zorlu takımlar bulunuyor.
İşte Spor Toto 1. Lig'de 1. haftanın maç programı;
13 Ağustos Cumartesi
Manisa FK-Boluspor
Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü
Gençlerbirliği-Altınordu
Eyüpspor-Altaş Denizlispor
14 Ağustos Pazar
Bodrumspor-Yeni Malatyaspor
Sakaryaspor-Göztepe
15 Ağustos Pazartesi
Adanaspor-Tuzlaspor