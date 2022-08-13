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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçları

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı.İşte ilk hafta maçlarının programı..

13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:49
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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçları


Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlar ile başladı.Ligin açılış maçında Cuma günü Altay-Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Futbolseverler Spor Toto 1. Lig'de oynanacak maçları araştırmaya başladı.Süper Lig'e yükselmek için kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı 1. Lig'de birbirinden zorlu takımlar bulunuyor.

İşte Spor Toto 1. Lig'de 1. haftanın maç programı;

13 Ağustos Cumartesi

Manisa FK-Boluspor

Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü

Gençlerbirliği-Altınordu

Eyüpspor-Altaş Denizlispor

14 Ağustos Pazar

Bodrumspor-Yeni Malatyaspor

Sakaryaspor-Göztepe

15 Ağustos Pazartesi

Adanaspor-Tuzlaspor

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto
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