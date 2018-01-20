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Sprint de ikinci randevu

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Lefkoşa’da yapılıyor

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:11
Sprint de ikinci randevu
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Havadis Spor'un haberine göre, 2017-2018 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Lefkoşa’da gerçekleşiyor.

Saat 11.00’da başlayacak olan yarışta ekipler organize sanayi bölgesi arkasından start alıp Hamitköy barajına gelen yoldaki parkuru 3 kez geçecekler. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci yarışına 21 ekip kayıt yaptırdı. İlk yarışın galibi Mustafa Bulutoğluları, karting şampiyonluğundan ralliye adım atan genç pilot Cevdet Alptürk ve ilk yarışın üçüncüsü İbrahim Damdelen arasında yine kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Seyirciler, Hamitköy-Dikmen arasında yapılan yeni anayolda bulunan çemberde kurulacak olan servis alanından etabı takip edebilecekler.

Eski şampiyonlardan geri dönüş

Eski ralli şampiyonlarından Cem Aytaç T2 klasmanında ve Göksel Macila ise yeni açılan UTV klasmanı Sınıf R de mücadele edecekler.

Start listesi

Pilot                                      Co-Pilot                                Araç                                     Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları   Selio                                      Ford Fiesta RS WRC          1

2.Cevdet Alptürk                İbrahim Kara                       Ford Fiesta S2000              2

3.İbrahim Damdelen         Ahmet Behlül                      Mitsubishi Lancer Evo 8  1

4.Cahit Yetkili                     Harun Çakır                        Mitsubishi Lancer Evo 9   N

5.Serhan Tan                       Başak Sezinler                     Subaru İmpreza                 N

6.Mehmet Kamiloğlu         Rasim Çetinkaya               Mitsubishi Lancer Evo 10 1

7.Murat Aşık                       Ali Kiremitcioğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 N

8.Selen Bilgimer  Mustafa Kandır                 Mitsubishi Lancer Evo 4   1

9.Asaf Akçın                       Vural Vurur                          Mitsubishi Lancer Evo 8  N

10.Halil Mulla                     Doğa Koyuncu                    Ford Fiesta R2                     4

11.İbrahim Y. Argün          Seyhun Bıkmaz                 Suzuki Swift                         4

12.Özhan Karaduman      Serdar Kumru                      Fiat Palio                              4

13.Alkan Palabıyık            Akın Palabıyık                    Citroen Saxo                        4

14.Oktay Çocuk                Hüseyin Çocuk                   Mitsubishi Lancer Evo 6   1

15.Göksel Macila               Buğra Tabak                       CanAm Maverick              R

16.Edim Macila                 Eser Harper                          Yamaha UTV                      R

17.Hüseyin C.Merihkan    Yücel Topçu                        CanAm Maverick              R

18.Serhat Karaoğlan          İsmail Karataç                    TomCat                                               T2

19.Cem Aytaç                     Zühtü F. Cumalıgil             TomCat                                                T2

20.Ahmet Baştaş                Orhun Paralik                      TomCat                                               T2

21.Ahmet Esendağlı          Veli Esendağlı                      Suzuki Vitara                       T1

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Son Güncelleme: 20.01.2018 14:25
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