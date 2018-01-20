Sprint de ikinci randevu

Havadis Spor'un haberine göre, 2017-2018 Enl Global Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın Lefkoşa’da gerçekleşiyor.

Saat 11.00’da başlayacak olan yarışta ekipler organize sanayi bölgesi arkasından start alıp Hamitköy barajına gelen yoldaki parkuru 3 kez geçecekler. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen şampiyonanın ikinci yarışına 21 ekip kayıt yaptırdı. İlk yarışın galibi Mustafa Bulutoğluları, karting şampiyonluğundan ralliye adım atan genç pilot Cevdet Alptürk ve ilk yarışın üçüncüsü İbrahim Damdelen arasında yine kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Seyirciler, Hamitköy-Dikmen arasında yapılan yeni anayolda bulunan çemberde kurulacak olan servis alanından etabı takip edebilecekler.

Eski şampiyonlardan geri dönüş

Eski ralli şampiyonlarından Cem Aytaç T2 klasmanında ve Göksel Macila ise yeni açılan UTV klasmanı Sınıf R de mücadele edecekler.

Start listesi

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Mustafa Bulutoğluları Selio Ford Fiesta RS WRC 1

2.Cevdet Alptürk İbrahim Kara Ford Fiesta S2000 2

3.İbrahim Damdelen Ahmet Behlül Mitsubishi Lancer Evo 8 1

4.Cahit Yetkili Harun Çakır Mitsubishi Lancer Evo 9 N

5.Serhan Tan Başak Sezinler Subaru İmpreza N

6.Mehmet Kamiloğlu Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 1

7.Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mitsubishi Lancer Evo 10 N

8.Selen Bilgimer Mustafa Kandır Mitsubishi Lancer Evo 4 1

9.Asaf Akçın Vural Vurur Mitsubishi Lancer Evo 8 N

10.Halil Mulla Doğa Koyuncu Ford Fiesta R2 4

11.İbrahim Y. Argün Seyhun Bıkmaz Suzuki Swift 4

12.Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 4

13.Alkan Palabıyık Akın Palabıyık Citroen Saxo 4

14.Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo 6 1

15.Göksel Macila Buğra Tabak CanAm Maverick R

16.Edim Macila Eser Harper Yamaha UTV R

17.Hüseyin C.Merihkan Yücel Topçu CanAm Maverick R

18.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç TomCat T2

19.Cem Aytaç Zühtü F. Cumalıgil TomCat T2

20.Ahmet Baştaş Orhun Paralik TomCat T2

21.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Vitara T1