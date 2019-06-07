St. Hilarion’da yarışacaklar

2019 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 9 Haziran Pazar günü 1.Tırmanma Yarışı ile başlıyor.
Spor Dairesi, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Motul, Capital Radio, Caldini Car Care ve Zet Ltd. Sponsorluğunda gerçekleşecek ve saat 10.30’da başlayacak olan yarışta her etap arasında minibüs servisi Seyirci noktalarına seyirci taşıyacak olup, yarışmayı takip etmek isteyen yarış severlerin en geç 10.00’da yerlerini almaları gerekmektedir. Drift Şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez Efsanevi St. Hilarion etabını geçecek.