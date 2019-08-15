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Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:07
Süper Kupa finalinde 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde,  maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi. DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Kupa
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