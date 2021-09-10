Süper Kupa MTG'nin oldu

Ahmed Sami Topcan KKTF Futbol Süper Kupa finalinde Mağusa Türk Gücü - Yenicami mücadelesinin normal süresi 0-0 sona erdi.

Mücadeleye iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Hem Mağusa Türk Gücü, hem de Yenicamili taraftarlar 120 dakika oynanan maçta takımlarının yanında oldu

Yenicami'yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-0 mağlup eden Mağusa Türk Gücü şampiyon oldu.

Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de takip etti

GOLLER: Dk.96 Şenol Şoför

Dk.110 ve Dk. 119 Uvanç Recaioğlu,

Dk.112 Kossi Adetu (MTG)