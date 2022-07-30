Süper kupa, sahibini buluyor!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, bu akşam Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.

İstanbul'daki mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ

Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, 2022 Süper Kupa final maçını 20,45'ten itibaren ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Trabzonspor, daha önce çıktığı iki Süper Kupa maçını da kazanarak kupayı müzesine götürürken, Demir Grup Sivasspor ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

İlk kez 2006 yılında oynanan Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Kupa'yı müzesine götürdü.