Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı
Baba-oğul mahkemeye çıkarıldı

Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı!

Süper Lig 2022-2023 sezonu hız kesmeden devam ediyor.İkinci hafta maçlarının sonuçları merak uyandırdı.İşte Süper Lig 2.hafta maç sonuçları!

16 Ağustos 2022 Salı 22:00
36 Okunma
Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı!


Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ikinci hafta maçları ile devam etti.Zorlu maçların oynandığı ikinci haftada toplam 9 maç oynandı.Kıyasıya mücadelelerin olduğu maçlarda toplam 20 gol atıldı.

İlk iki hafta sonucunda henüz puanı bulunmayan dört takım bulunuyor.Hatayspor, Fatih Karagümrük,Kasımpaşa ve İstanbulspor puanla tanışamadı.

İkinci haftada en farklı skora Fenerbahçe imza atarken Galatasaray evinde şok bir yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.

Futbolseverler ilk hafta oynanan maçları sonuçlarını araştırmaya başladı.Süper Lig'de ikinci hafta oynanan maçların sonuçlarını sizler için derlerdik.İşte 2022-2023 sezonu ikinci hafta maçlarının sonuçları..

Süper Lig 2. hafta sonuçları

Trabzonspor 1-0 Hatayspor

Kayserispor 1-0 İstanbulspor

Adana Demirspor 3-0 Sivasspor

Galatasaray 0-1 Giresunspor

Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor

Gaziantep FK 1-0 Ankaragücü

Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

Konyaspor 0-0 Başakşehir

Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Fenerbahçe'de ayrılık!
Fenerbahçe'de ayrılık!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim