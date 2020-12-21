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Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı; Derbinin tarihi belli oldu

Ligin 19. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak.

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
436 Okunma
Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı; Derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 6 haftalık programı açıkladı.

Ligin 19. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak.

Ligde 6 haftalık maç programı şöyle:

16. HAFTA

2 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak 2021 Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Bay: Göztepe

17. HAFTA

5 Ocak 2021 Salı:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

Bay: Kasımpaşa

18. HAFTA

9 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

10 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya)

11 Ocak 2021 Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

Bay: Trabzonspor

19. HAFTA

15 Ocak 2021 Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak 2021 Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak 2021 Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak 2021 Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Bay: Aytemiz Alanyaspor

20. HAFTA

19 Ocak 2021 Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

20 Ocak 2021 Çarşamba:

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

21 Ocak 2021 Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

Bay: Fraport TAV Antalyaspor

21. HAFTA

23 Ocak 2021 Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak 2021 Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

25 Ocak 2021 Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

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