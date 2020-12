Süper Lig'de 6 haftalık program açıklandı; Derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 6 haftalık programı açıkladı.



Ligin 19. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü oynanacak.



Ligde 6 haftalık maç programı şöyle:

16. HAFTA



2 Ocak 2021 Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)



19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)



3 Ocak 2021 Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)



16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)



19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



4 Ocak 2021 Pazartesi:



19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



Bay: Göztepe



17. HAFTA



5 Ocak 2021 Salı:



16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)



16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)



19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



6 Ocak 2021 Çarşamba:



13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)



16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Antalya)



19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)



7 Ocak 2021 Perşembe:



19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)



Bay: Kasımpaşa



18. HAFTA



9 Ocak 2021 Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)



16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)



19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)



10 Ocak 2021 Pazar:



13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Stat açıklanmadı)



16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)



16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)



19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya)



11 Ocak 2021 Pazartesi:



16.00 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)



Bay: Trabzonspor



19. HAFTA



15 Ocak 2021 Cuma:



19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)



16 Ocak 2021 Cumartesi:



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)



16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)



17 Ocak 2021 Pazar:



13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)



16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)



19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)



18 Ocak 2021 Pazartesi:



19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



Bay: Aytemiz Alanyaspor



20. HAFTA



19 Ocak 2021 Salı:



16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)



19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)



20 Ocak 2021 Çarşamba:



16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)



19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)



21 Ocak 2021 Perşembe:



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)



19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)



19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)



Bay: Fraport TAV Antalyaspor



21. HAFTA



23 Ocak 2021 Cumartesi:



16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)



19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)



24 Ocak 2021 Pazar:



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)



16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)



25 Ocak 2021 Pazartesi:



16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)