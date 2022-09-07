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Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada kritik maçlar pazar ve pazartesi oynanacak.

07 Eylül 2022 Çarşamba 22:44
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Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri


Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın programı ve yönetecek hakemler şu şekilde:

9 Eylül Cuma

20.00 Alanyaspor - Ankaragücü - Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Hatayspor - Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Fatih Karagümrük - Giresunspor -  Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar

17.00 Sivasspor - İstanbulspor - Hüseyin Göçek

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray - Volkan Bayarslan

20.00 Kayserispor - Antalyaspor - Bahattin Şimşek

20.00 Gaziantep FK - Ümraniyespor - Ümit Öztürk

12 Eylül Pazartesi

19.00 Beşiktaş - Başakşehir - Halil Umut Meler

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan

Son Güncelleme: 07.09.2022 22:53
Anahtar Kelimeler:
Spor TotoSüper LigSpor
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