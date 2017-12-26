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Süper Lig'de 9 takım PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 9 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti

26 Aralık 2017 Salı 17:57
Süper Lig'de 9 takım PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 9 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Antalyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, Kardemir Karabükspor'un İzlandalı oyuncusu Olafur Skulason'un, Trabzonspor maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nün de kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.

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