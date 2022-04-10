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Süper Lig'de dev derbi Fenerbahçe'nin

10 Nisan 2022 Pazar 22:33
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Süper Lig'de dev derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zajc ile 68. dakikada Serdar Dursun filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek ligde ikincilik koltuğuna oturdu. Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan sarı lacivertli ekip puanını 59’a yükseltti.

Galatasaray bu sezon oynadığı son derbiden galibiyet çıkaramadı. Ligde istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılı ekip 13’üncü yenilgisini alarak 41 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

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