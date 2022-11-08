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Süper Lig'de gol kralları

Futbolseverler Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında kimin zirvede olduğunu araştırıyor. İşte Spor Toto Süper Lig'de gol ve asist krallığında son durum..

08 Kasım 2022 Salı 19:21
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Süper Lig'de gol kralları



Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken gol krallığı yarışı kızışıyor. Futbolseverler kimin gol kralı olacağını merak ediyor. Süper Lig'de 13 hafta sonunda oluşan gol krallığı ve asist krallığı merak uyandırdı.

Süper Lig'de şuana kadar en çok gol atan ve gol pası veren futbolcuların kim olduğu araştırılıyor. Süper Lig gol krallığı ve asist krallığı listesini sizler için derledik.

İşte Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı ve asist krallığında son durum..

Gol Krallığı
1) Enner Valencia (Fenerbahçe) - 12 Gol

2) Haji Wright (Antalyaspor) - 9 Gol

3) Fabio Borini (Fatih Karagümrük) - 7 Gol

4) Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük) - 7 Gol

5) Wout Weghorst (Beşiktaş) - 6 Gol

6) Mario Gavranovic (Kayserispor) - 5 Gol

7) Michy Batshuayi (Fenerbahçe) - 5 Gol

8) Younse Belhanda (Adana Demirspor) - 5 Gol

Asist Krallığı
1) Caner Erkin (Fatih Karagümrük) - 6 Asist

2) Lincoln Henrique (Fenerbahçe) - 4 Asist

3) Enner Valencia (Fenerbahçe) - 4 Asist

4) Wout Weghorst (Beşiktaş) - 4 Asist

5) Olivier Kemen (Kayserispor) - 3 Asist

6) Ebrima Colley (Fatih Karagümrük) - 3 Asist

Anahtar Kelimeler:
Süper LigGolSporFutbol
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