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Süper Lig'de hakemler açıklandı

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesinde, karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

09 Haziran 2020 Salı 14:52
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Süper Lig'de hakemler açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran'da resmen başlıyor.

Lig kaldığı yerden devam ederken, 27. haftanın hakemleri de açıklandı.

Haftanın programı ve hakemleri şu şekilde:

  • Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
  • Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
  • Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
  • Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
  • Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
  • Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
  • Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
  • Sivasspor - Denizlispor: Abdülkadir Bitigen
Anahtar Kelimeler:
Süper LigHakem
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