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Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 1. hafta bugün oynanacak maçlar ile son bulacak. İşte günün maç programı..

08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:17
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Süper Lig'de hangi maçlar var?
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Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak üç maç ile sona erecek.Uzun süren aranın ardından futbola doyan futbolseverler bugün oynanacak maçlar hakkında araştırma yapmaya başladı.

Beşiktaş,Trabzonspor ve Galatasaray'ın galibiyetle başladığı 2022-2023 sezonunun son maçları bugün oynanacak.Peki bugün hangi maçlar var ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak.İşte cevabı..

Süper Lig'de günün maçları

2022-2023 sezonu 1. hafta bugün oynanacak maçlar ile sona erecek.İşte günün maçları..

Başakşehir FK - Kasımpaşa (19.15) - beIN SPORTS 2

Fenerbahçe - Ümraniyespor (21.45) - beIN SPORTS 1

MKE Ankaragücü - Konyaspor (21.45) - beIN SPORTS 2

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor
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