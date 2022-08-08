Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig'de ilk hafta bugün oynanacak üç maç ile sona erecek.Uzun süren aranın ardından futbola doyan futbolseverler bugün oynanacak maçlar hakkında araştırma yapmaya başladı.

Beşiktaş,Trabzonspor ve Galatasaray'ın galibiyetle başladığı 2022-2023 sezonunun son maçları bugün oynanacak.Peki bugün hangi maçlar var ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak.İşte cevabı..

Süper Lig'de günün maçları

2022-2023 sezonu 1. hafta bugün oynanacak maçlar ile sona erecek.İşte günün maçları..

Başakşehir FK - Kasımpaşa (19.15) - beIN SPORTS 2

Fenerbahçe - Ümraniyespor (21.45) - beIN SPORTS 1

MKE Ankaragücü - Konyaspor (21.45) - beIN SPORTS 2