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Süper Lig'de kritik hafta sona ererken şampiyonluk yolunda işler kızıştı.

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği gecede Galatasaray, Denizlispor'u devirerek siyah-beyazlılarla puanları eşitledi.

11 Mayıs 2021 Salı 23:25
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Süper Lig'de kritik hafta sona ererken şampiyonluk yolunda işler kızıştı.

Beşiktaş, Karagümrük mağlubiyetin ardından ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaparak siyah-beyazlılarla eşitledi. Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Kartal'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'den mutlak 3 puan çıkarması gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında 3 puan kaybetmesi halinde de şampiyonluğa ulaşacak. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son haftaya Beşiktaş ile kafa kafaya giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin genel gol averajında 2 gol gerisinde. Kartal'ın+44 averajına karşılık, Aslan'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasraay'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

ÜÇ TAKIMIN PUAN DURUMU VE AVERAJ

1- BEŞİKTAŞ 81 (+44)

2- GALATASARAY 81 (+42)

3- FENERBAHÇE 79

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Süper Lig
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