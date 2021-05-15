Süper Lig'de Şampiyon Beşiktaş Oldu!

Ancak Beşiktaş’ın kadrosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ınkiler kadar geniş değildi. Sergen Yalçın önceki yıllarda şans bulamayan oyuncuları kazandı; Cyle Larin takımın en golcü ismi oldu. Gökhan Töre de özellikle son haftalarda hücum hattındaki eksikliği hissettirmedi.