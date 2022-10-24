Süper Lig'de şok! İstifa etti...

Süper Lig'in ilk 16 haftasında topladığı 8 puanla 16. sırada bulunan ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'da şok bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan açıklama...

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."