Süper Lig'in gözü bu maçtaydı!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek liderliğe oturduğu haftada, tüm gözler Trabzon'daki maçtaydı. Akyazı'da Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, maça kesin galibiyet parolasıyla çıktı.

Güçlü rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturma hesapları yapan Trabzonspor'da işler istenilen gibi gitmedi. 36'ncı dakikada sahneye çıkan Alanyasporlu Diedhiou, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu dakikadan sonra kendine gelen Trabzonspor, 42'nci dakikada Cornelius'un golü ile devre arasına beraberlikle gitti. Ancak maçın geri kalanında iki takım da ataklardan yararlanamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Trabzonspor, lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.