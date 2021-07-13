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Süper Lig’de fikstür çekimi yapıldı

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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 10. hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 13. haftada oynanacak. Sezonun 17. haftasında ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

13 Temmuz 2021 Salı 20:33
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Süper Lig’de fikstür çekimi yapıldı

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİ İLK HAFTA DEVLERLE OYNAYACAK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, açılışı ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la yapacak. Galatasaray ise sezonu, Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor deplasmanında açacak. Son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar şöyle:

  • Beşiktaş - Rizespor
  • Giresunspor - Galatasaray
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe
  • Malatyaspor - Trabzonspor
  • Karagümrük - Gaziantep FK
  • Antalyaspor - Göztepe
  • Sivasspor - Konyaspor
  • Başakşehir - Alanyaspor
  • Altay - Kayserispor
  • Hatayaspor - Kasımpaşa

İŞTE DERBİLERİN HAFTALARI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre derbi tarihleri şöyle:

4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

LİGLER 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

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Süper Lig
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