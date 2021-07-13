Süper Lig’de fikstür çekimi yapıldı

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Yeni sezonda 20 takımla oynanacak Süper Lig'in fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilirken organizasyona TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİ İLK HAFTA DEVLERLE OYNAYACAK
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, açılışı ligin yeni ekibi Adana Demirspor'la yapacak. Galatasaray ise sezonu, Süper Lig'in bir başka yeni ekibi Giresunspor deplasmanında açacak. Son şampiyon Beşiktaş ise ilk hafta maçında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.
Süper Lig'de ilk hafta oynanacak maçlar şöyle:
- Beşiktaş - Rizespor
- Giresunspor - Galatasaray
- Adana Demirspor - Fenerbahçe
- Malatyaspor - Trabzonspor
- Karagümrük - Gaziantep FK
- Antalyaspor - Göztepe
- Sivasspor - Konyaspor
- Başakşehir - Alanyaspor
- Altay - Kayserispor
- Hatayaspor - Kasımpaşa
İŞTE DERBİLERİN HAFTALARI
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Buna göre derbi tarihleri şöyle:
4. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
10. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
LİGLER 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
TFF'nin aldığı karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.