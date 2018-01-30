Taekwondo genel kurulu yapıldı

BRT Spor'un haberine göre, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kuruluda federasyonun 2017 yılı içinde yaptığı faaliyetler okunarak oybirliği ile onay aldı.

Daha sonra federasyonun 2017 yılı mali raporları okunarak oybirliği ile anaylandı.

Federasyon genel kurulunda ayrıca Taekwondo Karate Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programını da üyelere aktarıldı. Genel kurulda ayrıca kurul ve komitelere yeni atananların onayı alınırken genel kurul dilek ve temennilerle sona erdi.