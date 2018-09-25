Taekwondo’da, Bozatlı adına yarıştılar

Cahit Bozatlı Kırış müsabakasının ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in yanı sıra Cahit Bozatlı’nın eşi, çocukları, masterler ve antrenörler verdiler.
Yarışmaların sonunda Girne bölgesi birinci olurken, ikinciliği Lefkoşa Bölgesi, üçüncülüğü ise Gazimağusa Bölgesi kazandı.
BAYANLAR KIRIŞ MUSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Ayça Karip 3.Azra Usta
2.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Gülce Iraz Doğan 3.Emine Gül Öztep
3.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Asiye Öksüz 3.İrem Şibli
4.Kategori: 1.Maryam Golabgir 2.Ana Tüysüz 3.Dilfuza Babayeva
5.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Dalya Nice Türk 3.Songül Öztep
6.Kategori: 1.Açelya Ergin 3.Tülin Kartal 3.Tuba Şener
7.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova 3.Gülcan Abdulayeva
ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Mustafa Baran İgrek 2.Kamil Umut Demir 3.Hasan Serdar
2.Kategori: 1.Arda Yılmaz 2.Taha Erk 3.Ufuk Eren Öztürk
3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Yunus Alaçam 3.Önder Efe Cüce
4.Kategori: 1.Kağan Çağın 2.Halil Keser 3.Hasan Kaya
5.Kategori: 1.Emir Veysel Levent 2.Osman Kaya 3.Ramadan Alaçam
6.Kategori: 1.Ege Kılıç 2.Alex Tüysüz 3.Ardem Karalar
7.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Mustafa Ünal 3.Semih Türkmen
8.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Miran Karalar 3.Halil İbrahim Kurtoğlu
9.Kategori: 1.Mertcan Aslan 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.Tuğra Tığ
10.Kategori: 1.Samuel Mauye 2.Eren Alp Uzun 3.Mehmet Raif Koçak
11.Kategori: 1.Kemal Köstü 2.Muhammed Emin 3.Yağız Cüce
12.Kategori: 1.Eray Dağ 2.Kerim Karpuz 3.Arda Aslan Öztürk
13.Kategori: 1.Rayan Golabgir 2.Süleyman Bozkurt 3.Atakan Ergin
14.Kategori: 1.Korhan Çağın 2.Roham Golabgir 3.Dmitry Gordeev
BRTK