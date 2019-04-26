Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Cem Yılmaz'dan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...

Tahsin Mertekçi anısına futbol maçı

26 Nisan 2019 Cuma 10:08
Tahsin Mertekçi anısına futbol maçı
banner44

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Yalova Masterleri, 2017 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü eski Başkanı Tahsin Mertekçi anısına futbol maçında karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Büyükoğlu, Erhan Arıklı ve Mesut Genç yer aldı.

Karşılaşmayı Yalova Masterleri 4-3 kazandı.

Maç sonrası konuşmalar yapıldı ve anı kupaları verildi.

banner41
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, merhum Tahsin Mertekçi’nin sadece sporcu kişiliğiyle değil, barış, huzur ve güven içerisinde insanları bir araya getirme uğraşlarıyla da akıllarda yer ettiğini söyledi.

Uluçay, onun fikirlerini, gençlere kattıklarını her zaman ileriye taşıma arzusunda olduklarını dile getirirken organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da konuşmasında merhum Tahsin Mertekçi’nin birçok adımlar attığını ve bu adımların bugün hâlâ hatırlandığını söyledi.

Büyükoğlu, Mertekçi’yi eskiden beri tanıdığını belirterek yaptıkları ile onun çok özel birisi olduğunu ifade etti.

Yalova Kulübü’nün eski Başkanlarından Kadir Dağcan da, master takımını temsilen yaptığı konuşmada Mertekçi’yi yapacakları etkinliklerle her vesileyle anmaya çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kupalar verilirken, Meclis Başkanı Uluçay, anı kupasını Tahsin Mertekçi’nin kızına takdim et

banner22
Anahtar Kelimeler:
TAHSİNMERTEKÇİFutbolMaçHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor
Drift Şampiyonası Pazar günü başlıyor
Houston Rockets fazla uzatmadı!
Houston Rockets fazla uzatmadı!
Bayern Münih yakalandı ama finale kaçmayı bildi!
Bayern Münih yakalandı ama finale kaçmayı bildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim