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Taraftar, Ronaldo'ya Coca Cola şişesi fırlattı

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan maçı öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" demesiyle başlayan 'şişeli olaylar' silsilesi devam ediyor.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:13
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Taraftar, Ronaldo'ya Coca Cola şişesi fırlattı

F Grubu 3. maçı için Fransa ile karşı karşıya gelen Portekiz'de, 60. dakikada gelen ikinci penaltı golünün kutlamaları esnasında Cristiano Ronaldo'ya tribünden Coca Cola şişesi atıldı. Ardından bir taraftarın da sahaya girmesi üzerine güvenlik müdahale etmek zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoEURO 2020Coca Cola
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