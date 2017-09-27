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Taraftar sahaya girdi, bir de gol attı!

Marsilya'nın sahasında Toulouse'u 2-0 mağlup ettiği mücadele öncesi temsili başlama vuruşunu yapmak üzere sahaya davet edilen ev sahibi takım taraftarı bununla yetinmedi ve Toulouse ağlarına bir de gol attı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:35
Taraftar sahaya girdi, bir de gol attı!

Fransa Ligue 1'de Marsilya'nın sahasında Toulouse'u 2-0 yendiği maçın temsili başlama vuruşunu Kamel Zeroual isimli bir taraftar yaptı.

Engelli insanların hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar yapan ve bu yöne dikkat çekmek amacıyla bisikletiyle 2 bin kilometre yol kateden Zeroual, taraftarı olduğu Marsilya'dan Toulouse maçında başlama vuruşu yapması için davet aldı. Ancak başlama vuruşunu yapan taraftar bununla yetinmedi ve 'en büyük hayalim' dediği Velodrome Stadı'nda gol atma hayalini de gerçekleştirdi.

Attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Zeroual o anları şöyle anlattı:

"Bana kızacaklarını düşündüm çünkü 10 saniyelerini yemiştim. Vuruşu yaptıktan sonra ise bir an kaleci bu topu tutarsa rezil olurum diye düşündüm. Ancak öyle olmadı. Herkes beni alkışladı, Rudi Garcia bile."

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