Tartan çizgileri için ihaleye çıkıldı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nın içerisindeki tartan pist alanının, silinen çizgilerinin, IAAF kurallarına uygun şekilde yeniden çizilebilmesi için elden teklif kabul edileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teklifler, Spor Dairesi Müdürlüğü plan-proje birimine 26 Şubat-04 Mart 2020 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Detaylı bilgiler, firmaların keşifleri sırasında sorumlular tarafından verilecektir." ifadeleri kullanıldı.