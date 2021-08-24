Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Tatar: Başarılı bireylerin önünde hiçbir güç duramaz

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 15 yaş altı kategorisindeki milli sporcular Nehir Deniz, Salih Öztürk ve milli takım antrenörü Savaş Dursun’u kabul ederek görüştü.

24 Ağustos 2021 Salı 14:51
16 Okunma
Tatar: Başarılı bireylerin önünde hiçbir güç duramaz

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 15 yaş altı kategorisindeki milli sporcular Nehir Deniz, Salih Öztürk ve milli takım antrenörü Savaş Dursun’u kabul ederek görüştü.

 “SPOR AMBARGOSU KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Badminton sporcuların elde ettiği başarılı derecelerden duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyon ve engellere karşı verilen mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.
 
 “BAŞARILI BİREYLERİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”

Rum Yönetimi’nin hukuka aykırı bir şekilde kendisinin ve hükümet üyelerinin seyahat belgelerini iptal etmesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ırkçılık ve vicdansızlık olduğunu vurguladı.

KKTC devletinin tüm sporcularına Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gerekli tüm olanakları sağlamaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı bireylerin önünde hiçbir gücün duramayacağının altını çizerek, Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında KKTC’li badminton sporcularının elde ettiği derecelerin bunun bir kanıtı olduğunu belirtti.
 
“ELDE EDİLEN BAŞARI; AZİMLE ÇALIŞMANIN, DİSİPLİNİN VE GELECEĞE UMUTLA BAKMANIN BİR TEZAHÜRÜ…”

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da elde edilen başarının, azimle çalışmanın, disiplinin ve geleceğe umutla bakmanın bir tezahürü olduğuna işaret etti. Haklı davamıza, azim ve inançla sahip çıkılması durumunda geleceğin Kıbrıs Türkü için çok daha güzel olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanmak, üretmek ve çalışmak lazım…” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıslı Türk milli sporcularla da bir araya geldiğini anımsatarak, bu buluşmada Kıbrıslı Türk sporcuların önüne engel konulamayacağının vurgulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu haklı mücadelemizde dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğunu söyledi.
 
“SPORCULARIMIZ BİZİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEK”

Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında 15 yaş altı kategorisinde çeyrek finale yükselme başarısı elde eden Nehir Deniz ve Salih Öztürk’ün gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceğine dair inancını dile getiren Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, badminton sporcularının elde edecekleri yeni başarılarla ülkenin  tanıtımına katkı yaparak ülkeyi gururlandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKıbrıs Türk Badminton FederasyonuSporSporcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık dava
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon liralık dava
Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim