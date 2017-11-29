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Taylandlı erkek teknik direktör İran'da başörtüsü taktı

İran'da takımının başında karşılaşmaya çıkmak isteyen Tayland kadınlar kabaddi milli takımının erkek teknik direktörü, erkeklerin girişinin yasak olması nedeniyle salona başörtüsü takarak girdi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:50
Taylandlı erkek teknik direktör İran'da başörtüsü taktı
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İran'da takımının başında karşılaşmaya çıkmak isteyen Tayland kadınlar kabaddi milli takımının erkek teknik direktörü, erkeklerin salona girişinin yasak olması nedeniyle müsabakanın yapıldığı alana başörtüsü takarak girdi.

İran İşçi Haber Ajansı'nın (ILNA) haberine göre, İran'ın kuzeyindeki Gorgan kentinde geçen hafta düzenlenen Asya Kabaddi Turnuvası kapsamında takımının başında olmak isteyen erkek teknik direktör başörtüyle salona girebildi.

Taylandlı teknik adamın salondaki başörtülü resimlerinin İran medyasında tepkilere yol açması sonrası açıklamalarda bulunan İran Kabaddi Federasyonu Başkanı Muhammed Rıza Maksudlu, erkeklerin salona girişinin yasak olduğunu, Taylandlı teknik adamın kendi tercihiyle böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

Maksudlu, görüntülerin medyaya yansımasının "maksatlı ve organizasyona gölge düşürme amaçlı" olduğunu ileri sürerken, başta sosyal medya üzerinden olmak üzere, birçok kesimden söz konusu "trajikomik" olayın sonuçlarının İran Spor Federasyonu tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Menşei Hindistan’a dayanan ve Uzak Doğu'da yaygın şekilde oynanan kabaddi oyunu, bir oyuncunun rakip sahaya girip nefes almadan rakip oyunculara değmesi ve kendi sahasına geri dönmesi esasına dayanıyor.

1990 yılında Asya Oyunları'na dahil edilen ve giderek yaygınlaşan kabaddi, 2004 yılında kurulan Uluslararası Kabaddi Federasyonuyla dünya genelinde resmiyet kazandı. Uluslararası Kabaddi Federasyonunun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.

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