Tazminatını isteyen Fatih Terim, TFF'yi mahkemeye verdi

Habertürk gazetesinden Atilla Türker’in haberine göre, Alaçatı'da bir kebapçı mekanının basmasının ardından görevineson verilen eski Türkiye Futbol Direktörü, tazminatı için avukatları aracılığıyla TFF’ye iki kez ihtar çekmesine rağmen hiçbir sonuç alamayınca olayı yargıya taşımaya karar verdi.

Federasyonunun, sözleşmesindeki 6. maddeye aykırı davrandığını savunan Terim, 3.5 milyon euro’luk tazminatının faizi ve avukatlık masraflarıyla birlikte ödenmesini talep etti.

Federasyonun 26 Temmuz 2017’de görevine son vermesine karşın tazminatını ödemeye yanaşmaması üzerine iki kez ihtar çeken Terim, yine istediğini alamayınca yasal yollardan hakkını aramak için dava açtı.

15 Kasım 2013’te 5+2 yıllık imza atan Terim, kendisinin tek taraflı fesh etmesi halinde 1 milyon 450 bin euro, federasyonun göndermesi halinde ise 3.5 milyon Euro tazminat ödemesi konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le uzlaşmıştı.

Yapılan sözleşmede euro kurunun 3.67 kuruştan sabitlendiği öğrenildi. Şu anda Euro, 4.65 kurul seviyelerinde bulunuyor. Terim, sabit kur üzerinden faiz ve avukatlık masraflarını hariç 12 milyon 845 bin istiyor. Dava sürecinin 1.5 yılı bulabileceği öğrenildi.