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Tekerlekli baskette ilk yarı tamamlanıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ilk yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:48
Tekerlekli baskette ilk yarı tamamlanıyor
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BRT Spor'un haberine göre, Ligdeki temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yarının son maçı için 20 Ocak Cumartesi çıkacağı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Engelsiz Gaziantep’i konuk edecek. Seyircinin “ Destek Varsa Engel Yok” sloganıyla tribünden sporculara moral vereceği maç saat 11.00’de başlayacak.

Takım Koçu Orçun Kamalı ve yardımcısı Haluk Taşkınçay yönetiminde yeni sezonu götüren Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yarının son maçına girerken 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet 14 puan averajı ile 7. sırada yer alıyor. Şanlıurfa Bld. 20 puanla yenilgisiz zirvede yer alırken 19 puanla Yalova Engelli SK ve 17 puanla Altınordu BBld. izliyor.

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta çıktığı Ceylanpınar BLD deplasmanından son periyoda kadar mücadele etmesine karşın 74 – 66‘lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

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Son Güncelleme: 18.01.2018 11:50
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