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Teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti

Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti....

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:08
Teknik direktör Ümit Kayıhan vefat etti

Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti.

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