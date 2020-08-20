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TENİSTE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları öncesi çok çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile Tenis Federasyonu kortlarında devam ediyor. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:54
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TENİSTE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları öncesi çok çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile Tenis Federasyonu kortlarında devam ediyor. 

Turnuvada oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

BÜYÜK KADINLAR:

Özay Barutcu - Azra Seray Yalkıç  6/4 – 7/6(8)
Oksana Piddubna - Şengül Tilki  6/1 - 6/3

BÜYÜK ERKEKLER:

Abdelrahman A. Bitar - Yalın Doğasal   6/1 – 6/0

BÜYÜK ERKEK ÇİFTLER:

Batur Evre / Aras Çelik - Zeki Esendağlı / İbrahim Ağun  3/6 – 1/6

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

A. Al Bitar / Oksana Piddubna -  Yalın Doğasal / Sara Boranhan  6/2 – 6/0

SENİOR 30+ ERKEKLER:

Sercan Erozan - Orçun Kasap   6/1 – 6/2

SENİOR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER:

İrem İlerici / Hasan Gazioğlu - Banu Elçin / Dimitri Cebotari  6/1 – 6/1
Şafak Güzoğlu / Sercan Erozan - Laika Karşılı / Nurettin Arapsoy  6/4 – 6/1

SENİOR 40+ KADINLAR:

Şafak Güzoğlu - İpek Civisilli   3/6 – 6/2 - 7/6(2)
İpek Özsev - Kadriye Debreli  4/6 – 6/4 – 4/6

SENİOR 40+ ERKEKLER:

Emir Ahmet Konuklu - Necat Yüksel   6/1 – 6/1


SENİOR 40+ ÇİFT KADINLAR:

Demet Onurlu / Havva Anıl - Kadriye Debreli / Sinem S. Ercantan  1/6 – 3/6                                                          

SENİOR 40+ ÇİFT ERKEKLER:

Zafer Hıdıroğlu / Mehmet Yalçın - Börte Barlasoğlu / Murat Şahin  6/4 – 7/5
Necat Yüksel / Ediz Demirciler - Burak Gazi / Kadir Yorgancıoğlu  5/7 – 1/6
Aydın Başel / Turgut Muslu - Orhun Doğusal / Özge Samioğlu  0/6 – 1/6

SENİOR 50+ ERKEKLER:

Jean C. Schrotter - Özge Samioğlu    5/7 – 3/6

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