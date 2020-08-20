TENİSTE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Tenis Federasyonu’nun düzenlediği Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları öncesi çok çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile Tenis Federasyonu kortlarında devam ediyor.