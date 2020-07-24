Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi

Tenis’te play-off mücadelesi devam ediyor

Tenis Federasyonu’nun 2019-2020 ligi play-off karşılaşmalarında ilk gün oynanan 1’inci seri maçları ve alınan sonuçlar.

24 Temmuz 2020 Cuma 12:55
712 Okunma
Tenis’te play-off mücadelesi devam ediyor

Tenis Federasyonu’nun 2019-2020 ligi play-off karşılaşmalarında ilk gün oynanan 1’inci seri maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

Gazimağusa Belediyesi 3 – 2 Doğu Akdeniz Üniversitesi

Tek erkekler:
Peter Baca – Mustafa Zorba   6/0 – 6/1
Batur Evre – Şevki Öksüzoğulları   0/6 – 0/6
Martin Rychtarık – Rasim Ülker   7/6(6) – 4/6 – 0/6

Tek kadınlar:

Sona Prıscokova – Melis Mevlit  6/1 – 6/4
Saadet Aktuğlu – Tuğçe Tuğcu   6/3 – 6/2

Girne Amerikan Üniversitesi 4 – 1 Lefkoşa Şehir Kulübü

Tek erkekler:

Kemal Türker – Derin Samioğlu 1/6 – 6/3 -6/2
Abdelrahman al Bitar – Remzi Hıdıroğlu  6/3 -7/6(6)
Tuncel Türker – Florın Sorodoc    0/6 – 0/6

Tek kadınlar:
Azra Yalkıç – İzem Civisilli   6/1 – 2/6 – 6/2
Oksana Piddubna – Sara Boranhan   6/0 – 6/1

Anahtar Kelimeler:
TenisTenis Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çetinkaya küme düştü!
Çetinkaya küme düştü!
Klasikler, 2 günde 17 köy geçtiler
Klasikler, 2 günde 17 köy geçtiler
Teniste play-off yarı finalistleri belli oldu
Teniste play-off yarı finalistleri belli oldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim