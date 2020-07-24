Tenis’te play-off mücadelesi devam ediyor

Tenis Federasyonu’nun 2019-2020 ligi play-off karşılaşmalarında ilk gün oynanan 1’inci seri maçları ve alınan sonuçlar şöyle;
Gazimağusa Belediyesi 3 – 2 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tek erkekler:
Peter Baca – Mustafa Zorba 6/0 – 6/1
Batur Evre – Şevki Öksüzoğulları 0/6 – 0/6
Martin Rychtarık – Rasim Ülker 7/6(6) – 4/6 – 0/6
Tek kadınlar:
Sona Prıscokova – Melis Mevlit 6/1 – 6/4
Saadet Aktuğlu – Tuğçe Tuğcu 6/3 – 6/2
Girne Amerikan Üniversitesi 4 – 1 Lefkoşa Şehir Kulübü
Tek erkekler:
Kemal Türker – Derin Samioğlu 1/6 – 6/3 -6/2
Abdelrahman al Bitar – Remzi Hıdıroğlu 6/3 -7/6(6)
Tuncel Türker – Florın Sorodoc 0/6 – 0/6
Tek kadınlar:
Azra Yalkıç – İzem Civisilli 6/1 – 2/6 – 6/2
Oksana Piddubna – Sara Boranhan 6/0 – 6/1