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Teniste play-off yarı finalistleri belli oldu

Tenis Federasyonu’nun organize ettiği tenis liginin 10’uncu hafta karşılaşmaları ile lig fikstürü tamamlandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:20
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Teniste play-off yarı finalistleri belli oldu

Tenis Federasyonu’nun organize ettiği tenis liginin 10’uncu hafta karşılaşmaları ile lig fikstürü tamamlandı.

10’uncu haftada ligin zirvesini ilgilendiren en önemli karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Girne Amerikan Üniversitesi maçında, GAÜ takımının yaptığı kural hatası sonucunda KKTF Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup edildi.

Alınan bu karar sonrası ligin son puan durumu şu şekilde oluştu;
1- GMBTK - 18 puan
2- GAÜ – 17 puan
3- LŞK – 16 puan
4- DAÜ – 14 puan
5- GTK – 12 puan
6- PSKD – 10 puan

23–24 Temmuz 2020 tarihlerinde Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşecek play-off yarı final maçlarında oynamaya hak kazanan takımlar ise GMBTK, GAÜ, LŞK ve DAÜ şeklinde oluştu.  

Anahtar Kelimeler:
Tenis FederasyonuTenis
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