Teniste play-off yarı finalistleri belli oldu

Tenis Federasyonu’nun organize ettiği tenis liginin 10’uncu hafta karşılaşmaları ile lig fikstürü tamamlandı.

10’uncu haftada ligin zirvesini ilgilendiren en önemli karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Girne Amerikan Üniversitesi maçında, GAÜ takımının yaptığı kural hatası sonucunda KKTF Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup edildi.

Alınan bu karar sonrası ligin son puan durumu şu şekilde oluştu;

1- GMBTK - 18 puan

2- GAÜ – 17 puan

3- LŞK – 16 puan

4- DAÜ – 14 puan

5- GTK – 12 puan

6- PSKD – 10 puan

23–24 Temmuz 2020 tarihlerinde Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşecek play-off yarı final maçlarında oynamaya hak kazanan takımlar ise GMBTK, GAÜ, LŞK ve DAÜ şeklinde oluştu.