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TFF'den Süper Lig'de yabancı oyuncu kararı

Süper Lig 2021-2022 sezonunda kulüpler en fazla 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirerek 18 kişilik maç kadrosuna alabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek.

17 Haziran 2021 Perşembe 08:39
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TFF'den Süper Lig'de yabancı oyuncu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yönetim kurulunun kararıyla profesyonel liglerde ilan edilen takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de bitecek. 2. transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022-8 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:

Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lig'e düşecek)

TFF 1. Lig: 19 takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lig'e düşecek)

TFF 2. Lig: 39 takım (2 grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lig'e yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lig'e düşecek)

TFF 3. Lig: 55 takım (3 grup) (toplam 6 takım TFF 2. Lig'e yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)

YABANCI OYUNCU SAYISI

Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

TFF 1. LİG'DE DEĞİŞİKLİK 

TFF, TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu maddesinde değişiklik yaptı.

TFF 1. Lig kulüplerinin 18 kişilik müsabaka isim listesinde, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceği kaydedildi.

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Türkiye Futbol FederasyonuTFFYabancı Oyuncu Kararı
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