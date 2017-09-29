TFF'den Terim'in tazminat isteğine ret

CNN Türk'ün haberine göre, geçen günlerde toplanan TFF Yönetim Kurulu'nun gündemine Terim'in tazminat konusu da geldi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetim kurulunda 'tazminat ödememe' kararı ağırlık kazandı.

Toplantıda bazı yöneticiler, 3.5 milyon euro'nun (14.7 milyon TL) ödenerek konunun kapanması yönünde görüş bildirdi. Ancak daha sonra "Fatih Terim çok kararlıysa mahkemeye gitsin" görüşü ağırlık kazandı.

Bu gelişmenin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Terim, alacaklarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurabilir.

Terim'in dava açması halinde, TFF'nin sözleşmeyi tek taraflı feshetme gerekçeleri haklı bulunursa, hiç tazminat ödenmeyebilir ya da Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören anlaşmasındaki 3.5 milyon euro değil, feshedilen sözleşmedeki 16 aylık alacağı 4.66 milyon euro ödenebilir.