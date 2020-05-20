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TFF ile kulüpler Süper Lig'in başlama tarihinde anlaştı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp ile anlaştıklarını açıkladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:04
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TFF ile kulüpler Süper Lig'in başlama tarihinde anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva’da federasyon binasında toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray kulübü adına ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç, Kasımpaşa kulübü yönetim kurulu üyesi Fatih Saraç Riva’da katılırken, diğer kulüp başkanları ise video konferans yöntemiyle toplantıya iştirak etti.

Toplanstı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil açıklama yaptı.

"Liglerin 12 Haziran'da başlaması için anlaştık"

"Gerçekten süper lig takımlarımızın yaşadıklarını ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarını masaya yatırdım ve gayet demokratik bir ortamda tartıştık. Varmış olduğumuz bazı ana konuları açıklamak istiyoruz. 18 kulübümüzün desteğiyle bundan evvel TFF yönetiminin açıkladığı Süper Lig’in 12 Haziran tarihi başlaması üzerine 18 kulübün tam desteğiyle karar almış bulunmaktayız. Bununla ilgili Türkiye'deki şartların değişimi gibi konuları da göz önünde bulundurarak kesin tarihimizi 28 Mayıs tarihinde yapacağımız basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamak üzere bütün kulüplerle birlikte anlaşmaya varmış bulunmaktayız."

"Ligden düşme kararını önümüzdeki günlerde vereceğiz"

"Bunun yanında 7 kulübümüz federasyona müracaat ederek bu yıl ligden düşmenin olmaması ve gelecek sezonunda 21 takımla oynanması konusunda müracaatta bulundular. Federasyonumuz bu konuyu inceleyecek ve yönetim olarak gelecek sezonda kaç takımla oynanacağını ve düşüp düşmeme kararını da önümüzdeki günlerde vereceğiz. TFF’nin bir sağlık ve danışma kurulu var. Bununla ilgili 12 Haziranda başlayacağımız tüm liglerin futbola dönüş protokolü hazırlanmıştı. Bunun yanında hep beraber verdiğimiz karar doğrultusunda federasyonumuz bir pandemi kurulunu teşkil edecek ve bundan sonra bu konuyla ilgili süreci pandemi kuruluyla beraber yürüteceğiz."

2020-2021 sezonunda rezerv lig kurulacak 

"Kaldırmış olduğumuz U21'in yerine kurmayı düşündüğümüz rezerve ligini kuramamıştık. 20-21 sezonunda rezerv ligin başlaması konusunda bütün kulüpler birliği üyeleriyle de anlaştık bu şekilde çalışmalara başlayacağız. Kulüplerimiz finansal yapılar yönünden çok zor durumdadır. Bayramdan sonra yapacağımız bir sürü seri toplantı görüşmeler neticesinde de kulüpleri elimizden geldikçe finansal yapısal yönden nasıl rahatlatacağımız konusunda çalışmalara başlayacağımızı bildirmek isterim. Korona da başarılıyz. Dünyada örnek bir ülkeyiz."

Mehmet Sepil: Oyuncu değişikliğinin 5’e çıkması gerektiğini görüştük

"12-13-14 haziranda açıklama yapıldı başlamasıyla ilgili. Bu konuda tüm kulüplerin görüşünü aldık ve sağlık koşullarının elvermesi şartıyla desteklediğimizi belirttik. TFF ile oyuncu değişikliğinin 5'e çıkarılması konusunu görüştük. Bu sezon kaldırılan U21 liginin gelecek sezon yeniden değerlendirmeye alınmasını da konuştuk."

TFF, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edilmesi kararı almıştı.

"Şimdilik" vurgusuyla duyurulan karar sonrası takımlar, çalışmalarına başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
TFFSüper Lig
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Ertaö 2020-05-20 20:45:03

Asbaşkan Nihat hala istifa etmedimi ?

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