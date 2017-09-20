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TFF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi

Eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 21:42
TFF Kulüp Lisans Kurulu 8 takımın 3 puanını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında son değerlendirmeyi yaparak, en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig'den Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor, Kayserispor, TFF 1.Lig'den Çaykur Rizespor, Adanaspor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Gümüşhanespor, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Menemen Belediyespor, Niğde Belediyespor, Eyüpspor, Tokatspor, Şanlıurfaspor ve BUGSAŞ Spor'a ulusal lisans verdi.

Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası uyguladı.

Yapılan bu toplantıyla 2017-2018 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanırken, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA lisansı, 46'sı ise ulusal lisans aldı.

Kulüp Lisans Kurulu, ilk değerlendirmesinde Süper Lig'den Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den Akın Çorap Giresunspor'a UEFA lisansı; Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, TFF 1 . Lig'den Altınordu, Elazığspor, İstanbulspor, TFF 2. Lig'den Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, SBS İnşaat Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor'a ulusal lisans vermişti.

Kurulun ikinci aşama kararlarında ise Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig'den Boluspor, Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den Bandırmaspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, İnegölspor, Pendikspor, Sarıyer, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor ve Zonguldak Kömürspor ulusal lisans almıştı.

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