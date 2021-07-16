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TFF, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı

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Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan’ın lisansını çıkarmadı. UEFA listesine adı yazılamayan Oğulcan, PSV maçında da forma giyemeyecek.

16 Temmuz 2021 Cuma 17:05
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TFF, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili kulübün dört gündür TFF yetkililerinin bilgilendirmelere rağmen toplanmadığının altını çizerek "TFF’nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun bir Türk kulübü adına uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de yayınlanan programda konuya dair "UEFA'nın oyuncunun oynatılmasına izin verdiğinin altını çizen Elmas, "Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka kulüple davamız var. Mahkemede görülüyor. UEFA bize oynatma izni verdi ama TFF, Avrupa'da oynatmak için izin vermedi. Gerekçe yok! Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar" demişti.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÇaykur Rizespor
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