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TFF'ye ateş açan zanlılardan olay itiraf!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlının yakalandığı açıklandı. Binaya isabet eden 5 kurşun bulunduğu ifade edildi ve saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı belirtildi. Saldırıyı düzenleyen zanlıların kimlikleri de belli oldu. Şüphelilerin, 56 yaşındaki Cüneyt U. ile 24 yaşındaki Oğuz G. oldukları öğrenildi.

03 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
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TFF'ye ateş açan zanlılardan olay itiraf!


Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) binasına silahlı saldırıda bulunan failler yakalandı. TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalandığı açıklandı. Yapılan silahlı saldırıda TFF binasına 11 atış yapıldığı ve bunlardan 5'inin isabetli olduğu belirtildi. Yakalanan Cüneyt U ve Oğuz G'nin gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırıda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı ifade edildi.

"RASTGELE ATEŞ AÇTIM!"

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TFF Binasına ateş eden Cüneyt U.: "Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım"

Cüneyt U'nun ayrıca sabıkasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. (Sabah)

ARAMA BAŞLATILDI

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

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