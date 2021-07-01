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TFF'den seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF) 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:54
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TFF'den seyirci kararı

Yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), bugün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. 

SEYİRCİLİ MAÇTA YÜZDE 50 KOTASI

2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verildiği duyuruldu. Ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına da izin verileceği duyuruldu.  

Gerekli tüm detayların, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü görüşmeler sonucunda ayrıca ilan edileceği de açıklandı.  

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu
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