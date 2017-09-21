Thierry Henry Galatasaray'ı ziyaret edecek

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galler'in Swensea kentinde düzenlenen UEFA Prolisans Kursu'na katılan Galatasaray Antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş burada sınıf arkadaşı olduğu Henry, Claude Makelele ve Mikel Arteta'dan ilginç bir teklif aldı.

Teknik adamlığa hazırlanan üç isim, Galatasaray'ı merak ettiklerini belirtti ve İstanbul'a gelerek 2-3 gün boyunca takım antrenmanlarını ve kulübün yapısını incelemek istediklerini söyledi.

Galatasaray Futbol direktörü Cenk Ergün'ün ve teknik direktör Igor Tudor'un da ziyarete onay vermesi üzerine, üç ünlü eski futbolcunun Galatasaray'a gelmesinin önünde bir engel kalmadığı belirtiliyor.