TOL U17'nin şampiyonluk öyküsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen 2019-2020 futbol sezonu U17 Ligi'nde şampiyon Türk Ocağı Limasol (TOL) olmuştu. Bu sezon 4 ayrı grupta toplam 23 takımın mücadele ettiği ligde sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı başaran TOL'da Teknik Direkör ve Alt Yapı Koordinatörü Ahmet Dedekorkut ile U17 Takımı Antrenörü Cahit Gaziler,Coşkun Kutay'a açıklamalarda bulundular. Dedekorkut ve Gaziler açıklamalarında şampiyonluk öykülerini aktarırken alt yapının önemi ve hedeflerini de dile getirdiler.

DEDEKORKUT: SAĞ DUYU SAHİBİ SPONSORLARIN ÖNEMİ

TOL'da dört yıl önce alt yapı koordinatörü olarak atandığını belirten Ahmet Dedekorkut, “Göreve başladığımda ilk bakışta görünen, iyi hocalar ve iyi oyuncuların varlığı, eksikliği ise, iyi organizasyon ve maddi problemlerdi. Yönetimin de iznini alarak, A takımı ve alt yapının bütçelerini ayırdık. Alt yapının, sağ duyu sahibi sponsorlarla kendi bütçesini oluşturmasını sağladık. Hoca konusunu da genişleterek, çok daha iyi bir alt yapıya sahip olduk” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN A TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK

Dedekorkut: "KTFF'nin U17 Ligi'ni açmış olması, futbolumuza artı bir değer kattı. Çünkü, U15 ile U21 arasında derin bir uçurumun olması, oyuncu kaybına neden oluyordu. TOL olarak başarıyı, oyuncu yetiştirmek ve A takıma oyuncu kazandırmak olarak gördük. Tüm organizasyonlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Bunun yanı sıra katıldığımız liglerde şampiyonluk gelirse de daha mutlu oluyoruz. Ama her şeyden önce mutluluğumuz, A takıma oyuncu kazandırmak olmalı. Geçen sezonki U21 ve bu yılki U17 şampiyonluklarımız, alt yapının ne kadar doğru yolda ilerlediğinin göstergesidir. Nitekim bu yıl itibariyle, A takımımıza 6-7 oyuncu kazandırmış bulunuyoruz. Bu nedenle alt yapımıza destek veren ve bize katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim” dedi.

GAZİLER: SPOR DOSTLUK VE KARDEŞLİK

Antrenörlük hayatına 2013 yılında TOL’da başladığına, 2015 yılında C lisansı aldığına ve bu tarihe kadar da TOL alt yapısının her kademesinde görev aldığına dikkat çeken U17 Takımı Antrenörü Cahit Gaziler, "U17 Ligi'nde TOL antrenörü olarak görev aldım. Bu tarihte çıktığımız yolda öncelikli hedefimiz; her fırsatta sporcularımıza, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu anlatmak ve başarının da bu yolun takip edilmesiyle kazanılacağını dile getirmek” ifadelerini kullandı.

TOL'UN ŞAMPİYONLUK YOLU

Gaziler; " U17 Ligi'nde oynadığımız 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grubumuzu lider bitirdik ve çeyrek finallere yükseldik. Cihangir ile oynadığımız çeyrek final ilk maçını 4-0 kazandık. İkinci karşılaşmada 2-1 mağlup olmamıza rağmen rakibimizi ikili averajla geçtiğimiz için yarı finale yükseldik. Yarı finalde Küçük Kaymaklı ile oynadığımız iki karşılaşma da 0-0 tamamlanınca, penaltı atışlarında rakibimizi 5-4 mağlup ederek adımızı finale yazdırdık. Ve finalde, Mağusa Türk Gücü ile karşılaştık. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan finali 2-1 kazanarak, 2019-20 futbol sezonu U17 Ligi şampiyonu olduk. Bu başarıda yönetim kurulumuzun yanı sıra, alt yapımıza katkıda bulunarak bizi destekleyen sponsorlarımıza en derin şükranlarımı sunarım." dedi.

ŞAMPİYON TOL U17 TAKIMI KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR ŞÖYLE:

Tuğra Amcaoğlu

Şükrü Yiğit Bal

Can Polat İnceler

Can Pakin

Mahmut Fansa

İlyas Bucak

Eren Aksal

Bedirhan Yıldız

Emre Can Olur

Orhan Cengizhan

İhsan Öztürk

Hakan Şahan

Berzan Yıldırım

İsa Asenov

Adil Koray İpek

Batuhan Müsbah

Ümit Yılmaz

Bilal Yavaş

Hüseyin Yıldırım

Hüseyin İpek

Nurullah Yıldız