Topaloğlu Kupası, Türk Ocağı’nın (2-0)

18.Attila Topaloğlu Anı Kupası’nda Çetinkaya ile Türk Ocağı takımları karşı karşıya geldiler. Atatürk Stadı’nda bu gece oynanan karşılaşmada rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Türk Ocağı, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Bu maça son kez yardımcı hakem olarak çıkan Mehmet Tarım karşılaşmanın 10.dakikasında bayrağı arkadaşına devrederek 20 yıllık aktif hakemliğe son noktayı koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçti. Türk Ocağı’nın daha üstün olduğu bu devrede Çetinkaya takımı çok top kaybı yaptı.

İlk yarıda Akende’nin, Tom’un ve Yusuf’un Türk Ocağı adına kaçan önemli pozisyonları dışında başka pozisyon olmayınca devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyun üstünlüğü yine Türk Ocağı’ndaydı. Çetinkaya takımında oyuncular pas yapmaktan uzak bir oyun sergileyince kaptırılan tüm toplar Türk Ocağı atağına dönüştü. Karşılaşmanın 57.dakikasında Çetinkaya ceza alanı önünden kullanılan serbest vuruşta kaleci Cenk’ten dönen topu İsmet ağlara gönderdi ve Türk Ocağı’nı 1-0 öne geçirdi.

77.dakikada bu kez Çetinkaya defans oyuncularının hatasını iyi değerlendiren Tom kaptığı topla ceza alanına girdi ve topu kaleci Cenk’in solundan ağlara göndererek Türk Ocağı’nın 2-0 öne geçmesini sağladı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Türk Ocağı 18. Attila Topaloğlu Anı Kupası’nın sahibi oldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde Hakemlere ödüllerini KTSYD Başkanı Çelen Oben, 2.Çetinkaya’ya Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Şampiyon T.Ocağı’na ise Merhum’un eşi Mediha Topaloğlu ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu birlikte verdiler.

Topaloğlu ailesi adına Bengü Topaloğlu Jübile yapan Hakem Mehmet Tarım’a ve Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na bir plaket takdim etti.

Ayrıca Çetinkaya Başkanı Süleyman Yemenici ve T.Ocağı Başkanı Şükrü Karakaya’da aile tarafından plaket takdim edildi.